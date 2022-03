Kia : 14 nouveaux modèles électriques prévus d’ici 2027

Le constructeur coréen a dévoilé à l’occasion de son « Investor Day », son programme de lancements pour les années à venir. Kia a ainsi annoncé 14 nouveaux modèles électriques d’ici 2027, et compte réaliser le tiers de ses ventes sur le segment électrique en 2030.

Le PDG de Kia Song Ho-Sung a dévoilé la stratégie de la marque pour les années à venir et a clairement mis l’accent sur la mobilité électrique. Pour se renforcer sur le marché de l’électrique, Kia envisage de lancer 14 nouveaux modèles 100 % électrique d’ici 2027.

Selon les estimations du constructeur, les ventes de voitures électriques devraient atteindre un volume de 1,2 millions d’unités en 2030, sur un total de 4 millions de véhicules vendus. Après la Kia EV6, le prochain lancement du constructeur devrait être le grand SUV baptisé EV9.

« Nous nous concentrerons sur l’augmentation des ventes de véhicules électriques sur quatre marchés principaux : la Corée du Sud, les États-Unis, l’Europe et la Chine, où la demande de véhicules électriques est en hausse et où les réglementations deviennent plus strictes contre les voitures à moteur à combustion. » a ainsi déclaré le PDG de Kia, Song Ho-Sung