La Citroën C3 troisième génération franchit le cap d’un million de ventes

La troisième et actuelle génération de la Citroën C3 lancée à la fin de l’année 2016, connait un beau succès commercial puisqu’elle vient de franchir le cap symbolique d’un million d’exemplaires écoulés.

Le constructeur aux chevrons vient d’annoncer fièrement que la troisième génération de citadine C3 a franchi la barre d’un million d’exemplaires vendus. Tous ces exemplaires ont été produits dans l’usine de Trnava en Slovaquie du groupe PSA. Pour rappel, Citroën a vendu 3,5 millions d’unités de deux premières générations.

Ce beau succès est dû en partie au style adopté par cette nouvelle génération. En effet, la citadine du chevron s’est inspirée de la première Peugeot 208, en reprenant sa structure et en abandonnant, sa silhouette rondouillarde des premières générations.

L’autre atout majeur de la citadine est le fait de miser sur la personnalisation avec au choix 97 combinaisons possibles entre 7 couleurs de carrosserie, 4 couleurs de toit, 3 décors de toit et 4 couleurs pour les antibrouillards et Airbump. Plus de deux tiers des ventes de la C3 ont une carrosserie bicolore.