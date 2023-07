La Grèce collabore avec Google pour la gestion des feux rouges à Athènes

Le gouvernement grec a décidé de collaborer avec Google, pour la gestion des feux de signalisation intelligents. Une collaboration qui devrait fluidifier les embouteillages dans la capitale Athènes.

Les heures de pointe à Athènes en Grèce, fait face à chaque fois à des embouteillages monstres paralysant la cité. Pour faire face à ce problème, les autorités grecques ont décidé de collaborer avec Google pour permettre à ce dernier d’optimiser le trafic, via le contrôle et la gestion des feux de signalisations en utilisant les données cellulaires et satellites en temps réel.

Avec ce partenariat, Google aura l’occasion de s’offrir une opportunité de créer un précédent important. En effet, en plus de l’accès fonctionnel et exécutif à des équipements publics en temps réel, qui aura donc une implication dans le bon fonctionnement de systèmes liés à la sécurité routière, Google pourra également collecter des données et les croiser avec celles des utilisateurs de téléphones Android et/ou de fonctionnalités Google à bord de leur véhicule, via le smartphone ou le système natif de la voiture. Une opportunité de rendre son service de navigation plus précis, réactif et efficace.