La marque JMC officiellement lancée en Algérie : Tarifs et liste des modèles

Aujourd’hui marque un moment important dans le paysage automobile algérien avec le lancement officiel de la marque automobile JMC. Le retour de la marque chinoise sur le marché local, représente une avancée significative dans le secteur automobile du pays. La cérémonie de lancement dévoile en exclusivité les modèles phares de la gamme de véhicules JMC, comprenant le pick-up VIGUS, le camion CARRYING PLUS et le bus Co-Star.

Le retour officiel de la marque chinoise JMC sur le marché algérien atteste de son engagement envers les consommateurs locaux. JMC s’engage à fournir des produits de qualité, fiables et durables, soutenus par une assistance professionnelle assurée par les équipes dévouées de JMC MOTORS ALGERIE.

La gamme JMC Algérie englobera une variété de véhicules, allant des utilitaires légers aux poids lourds, en passant par les bus. Pour le lancement, trois modèles ont été présentés, à savoir le Pick-up VIGUS, le camion CARRYING PLUS et le bus Co-Star.

Le pick-up Vigus incarne l’aventure et la polyvalence, offrant une combinaison parfaite de robustesse et de confort. Doté d’un moteur turbo diesel 2,5 litres développant 130 chevaux, le Vigus est disponible en quatre versions, répondant aux besoins des professionnels sur les routes urbaines et les terrains difficiles.

Le camion Carrying Plus, quant à lui, répond aux normes les plus strictes en termes de capacité de chargement exceptionnelle, de fiabilité et de motorisation. Proposé au lancement en trois versions, le Carrying Plus s’impose comme le partenaire idéal pour les professionnels, avec de nouvelles versions à venir prochainement.

Enfin, le bus Co-Star incarne le confort, la sécurité et l’efficacité dans le transport de personnes. Doté d’un moteur turbo diesel 2,9 litres développant 163 chevaux, le Co-Star est proposé en deux versions, la version COMFORT et la version LUXURY, toutes deux offrant une capacité de 30 places, conducteur inclus.

JMC Motors Algérie indique vouloir commercialiser 15 000 véhicules en Algérie en 2024. L’ouverture des commandes est annoncée pour le 4 février, dans l’ensemble du réseau de distributions composé aujourd’hui de 9 agents.



Le lancement de la marque JMC en Algérie va au-delà de l’introduction de nouveaux véhicules sur le marché. Il représente un engagement ferme envers les futurs clients, démontrant la détermination de JMC à fournir des produits de qualité, fiables et adaptés aux besoins du marché local. Avec le soutien dévoué de l’équipe JMC Motors Algérie, l’entreprise est impatiente d’offrir une expérience exceptionnelle à chaque étape du parcours client.



Voici la liste et les prix des modèles JMC disponibles en Algérie



* Le pick-up Vigus SC 4*2 : 3 290 000 Dinars TTC

* Le pick-up Vigus DC 4*2 : 3 490 000 Dinars TTC

* Le pick-up Vigus SC 4*4 : 3 690 000 Dinars TTC

* Le pick-up Vigus DC 4*2 : 3 850 000 Dinars TTC



* Le Camion Carrying Plus 2850 (3.5T) SC : 3 890 000 Dinars TTC

* Le Camion Carrying Plus 2850 (3.5T) DC : 3 990 000 Dinars TTC

* Le Camion Carrying Plus 2850 (6T) SC : 4 590 000 Dinars TTC



* Le Co-Star D77 (30 Places) Basique : 10 900 000 Dinars TTC

* Le Co-Star D77 (30 Places) Luxe : 11 590 000 Dinars TTC