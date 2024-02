Automobile : Inauguration de la succursale de JMC Motors Algérie à Alger

JMC Motors Algérie a officiellement ouvert les portes de sa succursale située au 216 rue Hassiba Ben Bouali, Belouizdad (Alger), marquant le retour de la marque en Algérie. Cette nouvelle installation, arborant fièrement les couleurs de la marque, regroupe un showroom, un magasin de pièces de rechange et un atelier de réparation.

L’inauguration de la succursale de la marque chinoise JMC Motors en Algérie s’est déroulée aujourd’hui, le 01 février 2024. La cérémonie d’ouverture a été honorée par la présence du Président de JIANGLING MOTORS COMPANY GLOBAL, Monsieur Xiaoquan SUN, et de la Directrice Générale de JMC MOTORS ALGERIE, Madame Sarah CHOUIDER. Tous deux ont exprimé leur enthousiasme quant à cette nouvelle étape dans le développement de la marque sur le marché algérien.

La superficie totale de la succursale JMC à Alger s’étend sur 4800 mètres carrés, comprenant un showroom de 800 mètres carrés avec un espace d’accueil client et une équipe commerciale composée de quatre professionnels.



En ce qui concerne le service après-vente, la succursale dispose d’un magasin de pièces de rechange de 1400 mètres carrés et d’un atelier de 2000 mètres carrés, composé de 11 postes de travail, dont 2 pour la révision rapide légère, 2 pour la révision lourde, un poste de diagnostic et électricité, un poste à 4 colonnes pour la géométrie, un poste pneumatique et un poste pour les grands travaux, cette succursale est équipée pour répondre efficacement aux besoins de nos clients.

« Cela démontre l’importance qu’accorde JMC MOTORS ALGERIE au bien-être du client en matière de service après-vente », a déclaré Mr Belkacem OULD OUALI, directeur de la succursale, en poursuivant : « Nous sommes déterminés à offrir une expérience de service exceptionnelle à nos clients, en veillant à ce que leurs véhicules soient entretenus et réparés selon les normes du constructeur. »

La succursale de JMC MOTORS ALGERIE à Alger ouvrira ses portes aux commandes à partir du dimanche 4 février. Les horaires de travail seront du dimanche au jeudi, de 8h30 à 17h.



« Nous invitons chaleureusement les résidents d’Alger et de ses environs à nous rendre visite pour découvrir notre gamme de produits et de services, ainsi que notre engagement envers un service clientèle exceptionnel », indique le communiqué de JMC MOTORS ALGERIE.



Découvrez ( ICI ) les prix et la liste des modèles JMC commercialisés en Algérie.