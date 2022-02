La nouvelle génération du Peugeot 3008 arrivera à la fin 2023

Le constructeur français travaille déjà sur la troisième et nouvelle génération de son Peugeot 3008. Une nouvelle génération attendue pour 2023, qui va adopter un nouveau style et de nouvelles motorisations.

La marque au lion travaille secrètement sur le futur nouveau Peugeot 3008, un modèle très important pour le constructeur. On en sait davantage sur ce modèle qui arrivera aux alentours de la fin 2023.

Le SUV best-seller de Peugeot devrait être légèrement plus long que l’actuel modèle, et adopter un style se rapprochant d’un SUV coupé avec une lunette arrière plus inclinée. Une version plus longue devrait arriver en 2024 qui remplacera le Peugeot 5008.

Côté design, ce futur 3008 devrait s’inspirer des codes stylistiques de la Peugeot 308 lancée l’année dernière, avec une grande calandre logeant le nouveau logo du lion. Le SUV reposera sur la plateforme STLA Medium de Stellantis pour les modèles compacts (EMP2 modernisée par les ingénieurs pour accueillir les motorisations électriques).