La nouvelle Mercedes Classe C déjà concernée par un rappel

Lancée cette année en début de l’été, la nouvelle et cinquième génération de la Mercedes Classe C fait déjà office de rappel et ceci pour un problème de sécurité.

La nouvelle et cinquième génération de la Mercedes Classe C devra repasser par l’atelier alors qu’elle n’était commercialisée que depuis le début de l’été 2021. Les modèles concernés sont ceux »tombés de chaîne’’ produits entre mai et juillet de l’année en cours.

Le problème identifié concerne la ferrure d’ancrage de la ceinture de sécurité du siège conducteur, qui est susceptible de ne pas être correctement montée avec les spécifications techniques du constructeur. Ce problème peut ainsi causer la blessure du passager.