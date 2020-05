L’Audi RS Q8 poussée à 900 chevaux

Le préparateur allemand Manhart s’attaque à l’Audi RS Q8 en dévoilant cette version qui gagne 300 chevaux. Le SUV de la marque aux anneaux revendique sous le capot désormais 900 chevaux !

L’Audi RS Q8 était déjà un SUV très sportif avec notamment son bloc V8 de 4.0 litres biturbo de 600 chevaux. Mais, cela ne semble pas suffisant pour le tuner Manhart qui vient de dévoiler pour ses clients cette version inédite de l’Audi Q8.

Le nom porté par cette version est Manhart RQ900. Ce chiffre dans l’appellation fait référence au nombre de chevaux sous le capot. En effet, le préparateur a équipé le RS Q8, de plus gros turbos, des retouches moteur, un échappement sur mesure, des suspensions réduisant sa hauteur de caisse de 30 mm et des jantes Concave One de 23 pouces. Sans oublier la couleur or ou rouge qu’on retrouve sur la carrosserie et sur des éléments de l’habitacle.

Enfin, le Manhart RQ 900 développe via son V8 une puissance de 900 chevaux pour un couple affiché à 1080 Nm. Le préparateur allemand annonce également que cette édition sera produite en seulement 10 exemplaires pour un tarif proche des 280 000 euros.