Le prochain BMW iX3 en fuite

Le constructeur munichois lancera cette année la version 100 % électrique de son BMW X3. En attendant, cette version vient de fuiter sur la toile.

C’est sur le compte Instagram d’un abonné dénommé « scott26.unofficial », qu’on a découvert en fuite le tout le nouveau SUV 100 % électrique allemand BMW iX3. Coup dur donc pour la marque à l’hélice qui a programmé sa levée de voile au courant de l’année en court.

S’il agit d’une fuite authentique, on notera que cette version est inspirée clairement du concept BMW iX3 dévoilé en 2018 adoptant notamment des jantes spécifiques et aérodynamiques et des touches de bleu au niveau de la calandre. Affaire à suivre.