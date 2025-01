Le Salon « Equip Auto Algeria 2025 » : Un rendez-vous clé pour l’industrie automobile algérienne

La 18ᵉ édition du Salon « Equip Auto Algeria » se tiendra du 17 au 20 février 2025 au Palais des Expositions d’Alger. Cet événement phare, soutenu par les autorités publiques et les organismes comme l’AAPI et l’ADPME, constitue une plateforme stratégique pour les professionnels de l’industrie automobile.

Après le succès de l’édition 2024, marquée par une croissance record de 100%, le salon confirme son rôle de catalyseur pour l’innovation et le développement du secteur en Algérie. Il mettra en avant les avancées dans la production locale, la sous-traitance, les pièces détachées et l’après-vente, témoignant de la transformation d’un tiers des distributeurs algériens en fabricants.

Avec des partenariats internationaux, notamment chinois et européens, l’événement attirera des milliers de visiteurs professionnels à la recherche de solutions innovantes et de collaborations. Les exposants présenteront une large gamme de produits, tandis que conférences et ateliers offriront des opportunités d’échange sur les tendances et défis du secteur.

Le salon s’inscrit dans la stratégie nationale visant à réduire les importations, renforcer l’industrie locale et créer de l’emploi, affirmant ainsi son importance économique et sociale pour l’Algérie. Un rendez-vous incontournable pour accompagner la mutation de l’industrie automobile algérienne.