LG : 6,1 milliards de dollars de commandes de pièces de véhicules électriques

LG Electronics (LG) continue d’établir sa position d’acteur majeur dans le secteur des solutions de composants pour véhicules électriques (VE), confirmant l’obtention de commandes d’une valeur de 8 000 milliards de KRW au premier semestre 2022 pour permettre de partager ses expériences concues pour divers constructeurs automobiles mondiaux.

En élargissant sa coopération avec les principaux constructeurs automobiles mondiaux, dont Mercedes-Benz AG, le Groupe Renault ainsi que General Motors, et en fournissant ses systèmes P-OLED IVI aux véhicules électriques de ses clients, LG cherche à élargir son portefeuille.

L’activité de solutions de composants pour véhicules électriques de LG connaît une croissance rapide basée sur ses trois secteurs d’activité principaux : la société LG Vehicule component Solutions (VS), ZKW Group et LG Magna e-Powertrain.

Acquis par LG en 2018, le groupe ZKW dispose d’une technologie de phares de véhicules leader sur le marché et d’une clientèle mondiale comprenant BMW, Mercedes-Benz AG, Audi et Porsche. Pendant ce temps, LG Magna e-Powertrain étend sa base de production mondiale, en ajoutant une troisième usine de fabrication (Ramos Arizpe, Coahuila, Mexique) à ses usines existantes à Incheon, en Corée du Sud et à Nanjing, en Chine. La construction a déjà commencé sur le site de 25 000 mètres carrés, qui devrait ouvrir ses portes en 2023 et devrait produire des composants clés, tels que des moteurs et des onduleurs pour la prochaine génération de véhicules électriques de General Motors.

Au cours du premier semestre de cette année, la valeur des commandes de solutions avancées de composants pour véhicules électriques de LG a dépassé les 13 % de la valeur globale de toutes les commandes cumulée en cours en 2021 (60 000 milliards de KRW). La société s’attend à ce que les commandes cumulées passées auprès de son activité de composants pour véhicules électriques dépassent la valeur de 65 000 milliards de KRW d’ici la fin de 2022.

Compte tenu de la baisse de la production de véhicules due à la pénurie de semi-conducteurs automobiles et à d’autres problèmes d’approvisionnement mondiaux persistants, la performance est encourageante, car les ventes consolidées de l’activité de solutions de composants pour véhicules électriques de LG ont augmenté de 24 % par rapport à l’année dernière, atteignant 6 700 Milliards de KRW.

Le rapport de la société d’études de marché Strategy Analytics publié en avril 2022, estime que LG est déjà en tête du marché mondial de la télématique, avec une part de marché de 22,7 % au premier trimestre 2022 et une part de marché à deux chiffres dans le marché de l’audio, de la vidéo et de la navigation (AVN) depuis l’année dernière.

« En tirant parti des technologies de base avancées et du solide partenariat avec les fabricants mondiaux, nous continuerons à fournir une valeur différenciée à nos clients de l’industrie automobile », a déclaré Eun Seok-hyun, président de LG VS Company.