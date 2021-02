Mercedes annonce le rappel de 1 million de véhicules

La marque à l’étoile annonce le rappel d’un million de véhicules et ceci pour un système eCall défaillant. Ce dernier pourrait envoyer les secours au mauvais endroit.

Mercedes a lancé une enquête en Europe, en octobre 2019, pour comprendre pourquoi son système d’appel d’urgence automatique eCall avait émis une position inexacte du véhicule qui avait lancé l’appel automatique. Le constructeur allemand a ainsi découvert que d’autres problèmes de ce type avaient eu lieu.

Pour rectifier le tir, Mercedes va procéder au rappel d’un million de véhicules qui circulent en Amérique du Nord et en Europe, et dont les modèles concernés sont : classes CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC et G produits entre 2016 et 2021. Le problème sera résolu par une mise à jour logicielle en ligne ou en concession.