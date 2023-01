Mercedes annonce le rappel de plus de 120 000 Sprinter

La marque à l’étoile annonce le rappel massif de plus de 120 000 de son utilitaire Mercedes Sprinter pour des cas d’usure extrêmes du frein de parking relevés.

L’imposant utilitaire de Mercedes, le Sprinter fait l’objet d’un rappel massif de précisément 124 305 exemplaires. Ce rappel concerne les modèles dotés du frein de parking manuel et de la boite automatique à 7 rapports. Dans certains cas, il s’avère que la douille de guidage du cliquet de ce frein peut s’user au point de cause des problèmes sur l’immobilisation du véhicule.

Les modèles concernés sont ceux produits entre le 2 mars 2018 et le 17 octobre 2022, et assemblés à Ladson, en Caroline du Sud (États-Unis). Pour rémedier au problème, Mercedes procèdera à l’installation de nouvelles versions des logiciels de pilotage de l’ESP, de l’EIS (commutateur d’allumage électronique), du TCM (module de contrôle de la transmission) et du DSM (module de sélection directe).