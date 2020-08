Les 24 Heures du Mans 2020 se dérouleront à huis clos

La course d’endurance mythique les 24 Heures du Mans dans son édition 2020 a résisté à la crise sanitaire puisqu’elle se tiendra au mois de septembre prochain. Toutefois, les organisateurs viennent d’annoncer que sa tenue se déroulera à huis clos.

Voila enfin une bonne nouvelle en cette période de crise mondiale de coronavirus dans le monde de l’automobile. La mythique course d’endurance des 24 Heures du Mans malgré son décalage de trois moi se tiendra les journées des 19 et 20 septembre prochain.

Toutefois, cette course se déroulera finalement sans public comme on vient de l’apprendre. L’organisateur de cet événement l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), après avoir envisagé les différentes solutions a finalement décidé que la course se déroulera à huis clos.

« Les incertitudes sont encore trop nombreuses, or nous ne voulons faire aucun compromis avec la sécurité. Même si les conséquences de cette décision sont tristes pour nos fans comme pour nous, la décision n’a pas été difficile à arrêter car nous ne voulons prendre aucun risque. » A ainsi expliqué Pierre Fillon, président de l’ACO dans un communiqué.