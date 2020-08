Mercedes dévoile l’intérieur de la nouvelle Classe S

Après un petit aperçu dévoilé la semaine dernière, la marque à l’étoile publie des photos de l’habitacle de la nouvelle génération de sa limousine Mercedes Classe S. Sans surprise, on y découvre un intérieur métamorphosé.

En attendant sa levée de voile officielle prévue le 2 septembre prochain, Mercedes publie les premières images de l’habitacle de la nouvelle génération de sa luxueuse grande berline Classe S. Comme annoncé par le constructeur allemand, la limousine adopte un habitacle très métamorphosé.

Sur ces images, on découvre l’habitacle de la Classe S qui se distingue par une planche de bord très apurée adoptant de minuscules aérateurs rectangulaire et surtout par la présence de 5 écrans. Ces derniers sont répartis deux en avant dont un tactile pour l’instrumentation de 12,8 pouces et trois à l’arrière : un par passager au niveau des appuie-tête et un central logé au niveau de l’accoudoir.

Le constructeur allemand cherche donc ainsi à toujours perfectionner le confort des passagers qui pourront indépendamment utiliser la totalité des fonctions. Rendez-vous le 2 septembre pour découvrir le reste des informations autour de la Classe S.