Fiat 500 électrique : le constructeur dévoile une version avec une porte supplémentaire

Le constructeur italien dévoile une inédite version de sa Fiat 500 électrique. Voici la donc la variante berline qui accueille une porte supplémentaire côté passager pratique pour accéder plus facilement à la banquette arrière.

Fiat dévoile la 500 électrique 3+1. Il s’agit d’une variante inédite qui dispose d’une nouvelle porte supplémentaire côté passager dont l’ouverture est de manière antagoniste.

Malgré cette nouvelle porte, la silhouette de cette 500 ne change pas puisqu’elle est bien intégrée au design du véhicule. Pour l’utiliser il faudrait ouvrir la porte du passager et ne dispose pas de pied de milieu ce qui facilitera l’accès à la banquette arrière. Avec ce système Fiat visera les parents voulant installer un siège auto sur la banquette arrière.

Cette version 3+1 est présentée en série spéciale haut de gamme la Prima et est disponible en trois couleurs Or Rose, Bleu Galcier et Noir Onyx. Elle fait également le plein des équipements avec de série les optiques full LED, la vision 360°, un écran tactile de 10.25 pouces et la conduite en semi-automatique de niveau 2. Sous le capot, on retrouve un moteur d’une puissance de 118 ch et d’une batterie de 42 kWh procurant une autonomie de 320 km.