MG lance son nouveau SUV hybride rechargeable

Le constructeur britannique Morris Garage qui fait partie désormais du géant chinois SAIC annonce l’arrivée d’un nouveau modèle pour le marché européen. Il s’agit du SUV EHS disposant d’une motorisation hybride rechargeable avec une puissance de 258 ch.

Après un premier modèle électrique, MG revient à la charge avec le lancement d’un nouveau SUV en Europe qui est pour cette fois hybride rechargeable. Baptisé EHS, ce nouveau SUV mesure 4,57 mètres de long pour un impressionnant empattement de 2,7 mètres. Avec son habitabilité confortable et un volume de coffre de 448 litres le MG EHS ira défier sur le segment le Peugeot 3008 Hybrid.

Visuellement le nouveau SUV de MG joue la carte de la sobriété avec notamment des feux à LED et un double échappement dans le bouclier arrière qui est le seul signe de la cavalerie présente sous le capot. L’habitacle quant à lui est des plus modernes avec une ‘instrumentation 100 % numérique via une dalle de 12,3 pouces haute définition, et l’écran multimédia est tactile et mesure 10,1 pouces, avec l’intégration d’Android Auto et d’Apple CarPlay.

Le nouveau SUV de MG fait également le plein de nouvelles technologies et d’aides à la conduite. On retrouve notamment un régulateur de vitesse adaptatif (AAC), un système de détection dans les angles morts (BSIS), une alerte anticollision frontale (FCW), un freinage automatique d’urgence (AEB), avertisseur de changement de voie (LDW) et une caméra à 360° ».

Sous le capot du MG EHS on retrouve le bloc 1,5 T-GDI de 162 ch et 250 Nm, bien connu du constructeur associé à un moteur électrique de 122 ch pour une puissance cumulée de 258 ch et 370 Nm de couple. Les batteries logées dans le plancher et sous les sièges arrière offrent une capacité de 16,6 kWh soit 52 km en tout électrique.