Citroën annonce l’arrêt de production du C4 Cactus

Le constructeur aux chevrons annonce la fin de production de la Citroën C4 Cactus. Cette dernière se contentera donc d’une seule génération et six années d’existence seulement.

Lancée en 2014, la Citroën C4 Cactus est un crossover léger qui se distingue principalement par ses Airbumps sur les flancs. Ces derniers sont des coussins d’air qui devaient protéger la voiture des bosses et des éraflures tandis que son intérieur se veut aéré et disposant de sièges larges et confortable.

Malgré son design original, le C4 Cactus n’a pas su convaincre et a du passer par la case restylage ou les Airbumps ont presque disparu laissant place à une simple étroite bande sous les portes. Malgré cela, les ventes du C4 Cactus continuent de baisser ce qui a poussé Citroën a arrêté la production de ce crossover pour laisser place à la nouvelle C4.