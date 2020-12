Toyota lancera prochainement un SUV électrique

Le constructeur nippon annonce l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle basé sur la plateforme e-TNGA. Il s’agit d’un SUV 100 % électrique de taille moyenne attendu pour les prochains mois.

Dans le segment de l’électrique Toyota a lancé sa plateforme modulaire baptisée e-TNGA (electric-Toyota New Global Architecture). Cette dernière est flexible puisqu’elle peut offrir la traction, la propulsion ou transmission intégrale avec plusieurs possibilités de batteries et de niveaux de puissance.

Toyota prévoit le lancement de six modèles électriques basés sur cette plateforme. Parmi ces modèles, figure un SUV urbain de taille moyenne dans le lancement est prévu pour les prochains mois. Sur l’image dévoilée par le constructeur japonais, on y voit une allure sportive avec grandes roues, un capot court et un couvercle de coffre incliné. Affaire à suivre.