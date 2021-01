Mini lance un restylage de trois de ses versions

Le constructeur britannique commercialisera au mois de mars prochain le restylage des Mini 3 portes, 5 portes et Cabrio. Ces dernières auront un nouveau design qui s’accompagnera d’une panoplie de nouvelles technologies.

Mini dévoile le restylage de ses trois modèles phares à savoir : 3 portes, 5 portes et Cabrio. Ces dernières profitent d’une nouvelle face avant qui se distingue par une calandre revue et des phares LED de série avec fonction d’éclairage par mauvais temps. La mise à jour concerne également les jantes, tandis que la jupe arrière adopte des feux antibrouillard intégrés et de nouvelles ouïes latérales. Les Mini peuvent également recevoir un toit avec traitement multicolore.

L’habitacle n’est pas en reste puisqu’il adopte plusieurs nouveautés, avec notamment la poignée de frein à main qui disparait pour laisser place au frein de stationnement électrique. On retrouve un écran 5 pouces du combiné, en couleur, qui complète celui, tactile, de la console d’une taille de 8,8 pouces. On retrouve également un volant redessiné qui peut être chauffé. On retrouve également un éclaire d’ambiance à 6 couleurs en option.

Les Mini restylées profiteront également d’un châssis adaptatif avec amortissement à fréquence sélective. On retrouve également un avertissement de franchissement de ligne et un régulateur de vitesse actif capable d’arrêter et redémarrer la voiture dans les embouteillages.