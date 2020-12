Mini renouvèlera sa citadine 3 portes en 2023

Le constructeur britannique assure que sa citadine iconique Mini, restera en 3 portes malgré que la majorité des concurrentes sur le segment ait abandonné cette configuration.

Le constructeur britannique appartenant au groupe BMW va lancer en 2023, la nouvelle et quatrième génération de la Mini 3 portes. L’emblématique modèle lancé il y’a 60 ans sera donc reconduit en se réinventant d’une manière radicale et qui sera sa plus grande évolution jamais opérée depuis 2001.

Le patron de Mini, Bernd Körber, a même comparé la Mini 3 portes à la Porsche 911 en déclarant : « La 911 doit être soigneusement développée au fil du temps car c’est ce que Porsche représente. C’est similaire pour nous, et similaire en ce sens qu’à un moment donné, Porsche a dû faire un pas en avant par rapport à ce à quoi elle était associée, et maintenant ils ont un portefeuille beaucoup plus large. »

La quatrième génération de la Mini 3 devrait être extrêmement modernisée avec une panoplie de nouvelles technologique comme l’a précisé Bernd Körber : « Après plus de 60 ans, il est nécessaire que la Mini fasse un pas en avant audacieux, mais elle doit aussi rester fidèle à son cœur, c’est-à-dire trois portes dont un hayon ». Affaire à suivre.