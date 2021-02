Mitsubishi dévoile le nouveau Outlander

Le constructeur aux trois diamants dévoile la nouvelle génération de son Mitsubishi Outlander via Amazon Live. Le SUV japonais adopte une allure plus musclée et un intérieur beaucoup plus modernisé.

Malgré son retrait du marché européen, Mitsubishi continue le développement de ses modèles en dévoilant la nouvelle génération de son Outlander. Ce dernier est largement inspiré du concept Engelberg Tourer dévoilé en 2019 avec une face avant plus robuste et une allure encore plus dynamique.





L’habitacle du SUV japonais se veut plus moderne et plus luxueux, avec du cuir souple, et des coutures en damier sur les sièges. Le tableau de bord adopte quant à lui un style très horizontal, et accueillant un écran central pouvant atteindre 9 pouces au-dessus des bouches d’aération. L’Outlander propose également pour la première fois un affiché tête haute, projetant un écran de 10,8 pouces sur le pare-brise. Enfin, le Outlander pourra accueillir 7 personnes avec sa deuxième rangée de sièges coulissants et inclinables.





Sous le capot, Mitsubishi annonce un bloc essence quatre cylindres de 2,5 litres, qui est annoncé par le constructeur 8,9% plus puissant et 2,6% plus économique que son prédécesseur. Ce moteur est couplé à une boite CVT qui peut simuler 8 vitesses. Enfin, le nouveau Outlander arrivera en concessions au mois d’Avril sur le marché nord-américain.