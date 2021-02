Tesla Semi : le camion électrique débutera avec une petite batterie

Elon Musk patron de Tesla vient de confirmer que la batterie qui équipera son futur poids lourd, sera de 500 kWh dans sa version la plus petite ce qui parait peu pour un tel véhicule.

Le géant constructeur américain prépare le lancement à moyen termes de son Tesla Semi, un camion poids lourd 100 % électrique de série. Evidemment les questions posées seront autour de ses batteries et de son autonomie.

Le Semi by Tesla arborera des batteries d’une capacité de 500 kWh, un chiffre qui parait important mais qui ne l’est pas autant si on ramène ce chiffre au poids et aux longues distances à parcourir. L’autonomie revendiquée par ce Semi est de 500 km dans cette version à petite batterie. Toutefois, une variante à plus de 1000 km d’autonomie est également au programme.