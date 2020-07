Nissan: le SUV Ariya sera présenté le 15 juillet prochain

Après avoir publié sa première photo teaser plongé dans la pénombre, le constructeur japonais annonce officiellement la levée de voile de son SUV électrique Nissan Ariya pour le 15 juillet prochain.

Nissan est en difficultés depuis plusieurs mois, notamment après l’affaire de son ex patron Carlos Ghosn. Mais le constructeur nippon veut aller de l’avant en enchainant les nouveaux modèles, à commencer par son SUV 100 % électrique Ariya.

Dévoilé l’année dernière en tant que concept-car au salon de Tokyo 2019, le Nissan Ariya se prépare à son grand lancement annoncé pour le 15 juillet prochain. Ce SUV 100 % électrique fera partie du nouveau chapitre du constructeur baptisé Nissan Next.

Ce nouveau chapitre de Nissan sera caractérisé par la présence d’un nouveau logo sur la calandre de ce Nissan Ariya avec un design plus épuré ou on retrouvera le nom de la marque et deux traits pour le contour au-dessus et en dessous. Comme on la découvert au premier teaser, le Nissan Ariya devrait largement s’inspirer du concept-car. Rendez-vous donc ce 15 juillet pour découvrir ce nouveau SUV.