Nissan dévoile la nouvelle génération du Coupé Z

Le constructeur japonais dévoile la toute nouvelle génération de son coupé Nissan Z. Une nouvelle génération qui sera propulsée par un bloc V6 biturbo de 400 chevaux.

Nissan n’oublie pas les fans de ses bolides automobiles, en dévoilant la nouvelle et septième génération de son coupé Z. Cette dernière ne devrait pas être commercialisée sur le sol européen pour des raisons liées aux normes CO2.

Côté esthétique, le Coupé Nissan Z adopte des airs inspirés de la première génération des années 1970, avec notamment un vitrage latéral, des épaulements et une chute de toit semblables. Les feux sont englobés dans un bandeau noir, style 300ZX des années 1990.

L’habitacle du Nissan Z, se distingue par un mélange de la modernité et du classique, avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran tactile de 9 pouces pour le moderne, et des compteurs à aiguilles additionnels au-dessus de la planche de bord pour le classique.

Sous le capot, le bloc V6 biturbo 3.0 litres remplace le V6 atmosphérique 3.7 litres. Cette nouvelle génération gagne 68 ch de puissance pour s’afficher à 400 ch, le tout associé à une boite manuelle 6 rapports ou à une boîte automatique 9 rapports.