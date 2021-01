Nissan lance une édition limitée Enigma sur le SUV Juke

Le constructeur japonais annonce l’arrivée d’une série limitée sur son SUV original Nissan Juke. Baptisée « Enigma », cette édition limitée apporte plus de technologies ainsi que quelques éléments de style.

Lancé il y’a un an, la nouvelle génération du Nissan Juke bénéficie d’une série limitée à 500 exemplaires sur le marché français. Elle porte le nom de « Enigma » et se distingue par des motifs exclusifs sur le toit et les coques de rétroviseurs.

Le Nissan Juke « Enigma », embarque de façon inédite l’assistant personnel intelligent « Alexa » d’Amazon, permettant à son propriétaire de connecter son véhicule à son compte Nissan Connect. Enfin, cette édition limitée sera disponible qu’avec le bloc essence de 114 chevaux associé à la boite automatique DCT7.