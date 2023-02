Nissan lancera une nouvelle Micra cousine de la Renault 5 électrique en 2026

Nissan devrait lancer la nouvelle génération de sa Micra en 2026. Une nouvelle mouture qui arborerait plusieurs similitudes avec la Renault 5 électriques avec plus d’originalité et d’audace.

Après la signature des nouveaux termes de l’Alliance entre Renault et Nissan, on y a appris que cette alliance traitera toujours des projets en commun, et les patrons des deux groupes ont également annoncé pour l’occasion le développement d’une nouvelle génération de la citadine Nissan Micra.

A l’instar de l’actuelle génération qui partage ses caractéristiques techniques avec la Renault Clio, la future nouvelle Micra fera de même mais cette fois en partageant sa fiche technique avec la future Renault 5 électrique qui arrivera pour rappel en 2024.

La nouvelle Nissan Micra arrivera quant à elle deux ans plus tard et devrait adopter un design encore plus audacieux que la Renault 5 comme on a pu le voir avec les images teasers dévoilées l’année dernière.