Usine Fiat en Algérie : le ministre de l’industrie fait le point avec un cadre de Stellantis

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a reçu le directeur de la région Afrique et Moyen-Orient du groupe de construction automobile Stellantis, Samir Cherfan, avec lequel il a examiné l’état d’avancement du projet de construction automobile du projet Fiat en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée mercredi au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue l’état d’avancement du projet de construction automobile en Algérie de la marque italienne Fiat, une des filiales du groupe Stellantis, a précisé la même source.

M. Cherfan a présenté, à cet effet, les différentes étapes concrétisées de ce projet et celles en cours afin de parachever, dans les meilleurs délais, la réalisation de l’usine, a ajouté le communiqué.

Les deux parties ont examiné également les voies permettant d’accélérer la cadence de réalisation du projet, implanté à Tafraoui dans la wilaya d’Oran, sur une assiette foncière de 40 ha, a fait savoir le ministère.

A cet égard, M. Zeghdar a réaffirmé la disponibilité de ses services à accompagner le partenaire italien dans la concrétisation des différentes étapes de son projet.

Une équipe d’experts du groupe Fiat est actuellement en Algérie pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet, prospecter et identifier les fournisseurs et sous-traitants locaux potentiels devant fournir à l’usine Fiat des composants et pièces, afin d’atteindre les objectifs d’intégration locale, a-t-on souligné par ailleurs de même source.