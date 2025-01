Nouveautés sur le paiement de la vignette automobile en Algérie en 2025

La loi de finances 2025 apporte des changements significatifs au paiement de la vignette automobile en Algérie, notamment une augmentation importante des tarifs et la mise en place de nouvelles modalités d’acquisition.

Les tarifs sont désormais révisés à la hausse en fonction de l’âge et de la puissance des véhicules. Par exemple :

Pour les véhicules de moins de 3 ans, la vignette passe de 10 000 DA à 25 000 DA.

Pour les véhicules de plus de 10 ans, elle augmente de 3 000 DA à 10 000 DA.

Une avancée notable est l’introduction de l’achat en ligne.

À partir de mars 2025, les automobilistes pourront acquérir leur vignette via une plateforme numérique, télécharger le document ainsi que le reçu de paiement, et les présenter lors des contrôles routiers. L’apposition traditionnelle de la vignette sur le pare-brise ne sera plus nécessaire pour les versions dématérialisées.

Cette réforme s’inscrit dans une stratégie de modernisation des services publics et d’optimisation des recettes fiscales. Elle simplifie les démarches administratives et répond aux attentes croissantes des citoyens pour des services numériques. Cependant, les augmentations tarifaires pourraient susciter des réactions mitigées, notamment parmi les propriétaires de véhicules anciens.

En somme, ces nouvelles mesures marquent un tournant dans la gestion des vignettes automobiles en Algérie, combinant hausse des recettes et progrès vers la digitalisation des services administratifs.