Nouvelle DS 4 : lancement des réservations avec une série spéciale La Première

Le constructeur premium du groupe PSA, ouvre déjà les réservations sur internet de la nouvelle DS4, via une série spéciale La Première annoncée comme une version haut de gamme.

DS annonce le lancement en ligne de la commercialisation de sa nouvelle DS4 sur son site internet. Les premières réservations se feront ainsi via une série spéciale de lancement baptisée La Première et qui est une version haut de gamme.

Cette série spéciale de lancement, adopte, en plus des nouveautés technologies de la DS4, des phares Matrix LED, une vision 360° et le hayon électrique. Des équipements qui impressionnent d’autant que la nouvelle DS4 est déjà équipée de technologies de pointe comme le DS Extended Head-Up Display, la conduite semi-autonome de niveau 2 avec l’alerte trafic arrière ou encore l’amortissement piloté qui s’aide d’une caméra.

Coté look, DS proposera à ses clients le choix de teintes de carrosserie entre « Gris Lacqué » et « Cristal Pearl », associées à un toit noir. On notera également la présente de jante pouces et des inserts décoratifs noirs. L’habitacle se distingue par une ambiance Opéra avec cuir nappa brun.

Sous le capot, on retrouve dans cette édition La Première les blocs les plus puissants de la gamme : en essence le PureTech de 180 ch et l’hybride rechargeable E-Tense de 225 ch. Les prix sont de 47 100 € et 51 500 € respectivement. Il faudra toutefois attendre la fin de l’année 2021 pour que les livraisons soient faites.