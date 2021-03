Mercedes EQS : la nouvelle limousine allemande adopte un concept de charge inédit

Le constructeur allemand s’apprête à lancer son inédite Mercedes EQS. Il s’ agit d’une limousine électrique proposant un nouveau concept de recharge, vertueux pour le client et l’environnement.

Mercedes va lancer dans les prochaines semaines sa nouvelle ESQ, un modèle se distinguant par l’utilisation d’une plateforme spécifique dédiée à la motorisation 100 % électrique et ce qui permet au constructeur allemand d’intégrer un concept de recharge holistique profitant à l’acheteur et à l’environnement.

Via l’application Plug & Charge, Mercedes permettra à ses clients un accès et une recharge facile et sans authentification dans le vaste réseau du constructeur allemand composé de 500 000 points de recharge dans le monde dont 200 000 en Europe. Il suffira simplement de sélectionner une station partenaire via la navigation de sa voiture.

Mercedes précise également, que l’électricité nécessaire au véhicule, disponible sur son réseau de points de recharge est issue d’énergies renouvelables. Pour y parvenir, la marque allemande utilise des garanties d’origine pour « décarboner » le processus de charge et établit une classification avec un label « eco power ». En clair, cela signifie qu’une quantité équivalente d’électrique « verte », est injectée dans le réseau pour compenser la production « non verte ».