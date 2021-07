Opel dévoile la nouvelle génération de l’Astra

Le constructeur allemand du groupe PSA dévoile la nouvelle et sixième génération de son Opel Astra avec sans surprises plusieurs similitudes techniques avec la nouvelle Peugeot 308.

Opel lève le voile sur la nouvelle génération de sa compacte Astra. Cette dernière partage plusieurs éléments techniques avec sa cousine Peugeot 308 en utilisant notamment la même plateforme et les mêmes moteurs. Les différences avec la compacte française se trouvent principalement au design extérieur.

La nouvelle Opel Astra devient plus grande avec désormais 4,374 m de long pour 1,860 de large et un empattement qui s’allonge de 13 mm pour s’afficher à 2,675 m. La face avant est de type Vizor avec un panneau noir englobant la calandre et les phares qui sont équipés de la technologie LED Intelli-Lux de dernière génération.

L’habitacle de la nouvelle Astra se veut très modèle avec un environnement de cockpit numérique qui regroupe les compteurs et l’affichage multimédia en un seul élément dont chaque écran mesure 10 pouces. Avec l’empattement allongé, la compacte gagne en espace habitable notamment sur la banquette arrière et le coffre qui passe à 422 litres soit un gain de 50 litres.

La compacte allemand fait également le plein de nouvelles technologies et d’éléments de confort avec entre autre la présence de sièges homologués AGR – avec une fonction de massages si besoin. Un affichage tête haute une technologie semi-autonome et une caméra à 360 degrés peuvent également être de la partie.

Sous le capot, la nouvelle Astra sera proposée en essence (1.2 avec 110 ou 130 ch) ou en Diesel (1.5 avec 130 ch), et disposera d’une option hybride rechargeable soit l’Hybrid 180 (ch) ou l’Hybrid4 225 (ch). La première s’en tient à un moteur électrique et la seconde à deux moteurs électriques, qui supportent un moteur essence turbo de 1,6 litre.