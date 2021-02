Opel dévoile la version électrique e-Life de son Ludospace Combo

Après sa version utilitaire, la déclinaison familiale de l’Opel Combo est désormais proposée avec une variante 100 % électrique. Le ludospace Combo e-Life du groupe PSA, recevra une autonome de 280 km.

Le quatuor des utilitaires de Stellantis, Citroën Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner et Toyota ProAce City proposent tous des variantes électriques mais aucun des déclinaisons familiales n’a été électrifiée pour l’instant à l’exception de l’Opel Combo, dont le constructeur allemand vient de dévoiler sa version ludospace 100 % électrique e-Life.

La marque au blitz proposera le Combo e-Life en deux longueurs à savoir 4 m et 4,75 m pour un volume de coffre de 597 l à 2126 l et 850 l à 2693 l pour les deux versions respectivement. Il est possible également d’opter pour une cabine à 7 places et pouvoir rabattre le siège passager. A noter également la présence des fixations Isofix à toutes les places de 2de rangée, pour installer 3 enfants à l’arrière.

Sous le capot du Combo e-Life, on retrouve sans surprise une motorisation du groupe PSA à savoir un bloc électrique de 136 ch pour un couple de 260 Nm et associé à une batterie de 50 kWh. Cette dernière est logée sous le plancher permettant au coffre et à l’habitacle de garder les mêmes espaces que sur la version thermique. La vitesse maximale est de 130 km/h, tandis que l’autonomie est affichée à 280 km.