Opel dévoile les Astra GSe et Astra Sports Tourer GSe

La marque au blitz dévoile ses premiers modèles badgés du label GSe. Il s’agit de l’Opel Astra GSe, et Astra Sports Tourer GSe, avec dans les deux cas, la version Plug-In Hybrid 225 qui bénéficie de ce surcroit de dynamisme.

A peine le label GSe officialisé, Opel dévoile déjà ses premiers modèles badgés de ce dernier. Il s’agit des Opel Astra GSe et Astra Sports Tourer GSe, qui sont basées sur leurs variantes hybrides rechargeables « 225 », et gardant leur groupe motopropulseur hybride inchangé, à savoir, un quatre cylindres essence 1.6 turbo avec une assistance électrique pour développer une puissance combinée de 225 ch et un couple maximal de 360 Nm.

Ainsi, c’est avec leur châssis revu, que ces modèles GSe apportent leur surcroit de dynamisme. Les ingénieurs d’Opel, ont ainsi modifié les réglages de la direction, de la suspension et des freins afin d’obtenir une réponse plus directe, une agilité accrue et un comportement plus efficace.

Le label GSe est ainsi plus visible esthétiquement, avec un look plus spécifique constitué de jantes de 18 pouces, et le fameux Opel Vizor à l’avant entièrement noir, le bouclier aux ouvertures spécifiques et un emblème GSe sur le hayon des deux modèles viennent compléter l’habillage extérieur GSe. Coté habitacle, les Opel Astra GSe et Astra Sports Tourer GSe adoptent des sièges avant performance recouverts d’Alcantara et toujours certifiés AGR.