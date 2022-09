Le futur DS 3 en fuite sans camouflage

Le futur DS 3 sera dévoilé à l’occasion du mondial de l’automobile de Paris qui se déroulera du 17 au 23 octobre prochain, vient d’être surpris dans la rue sans aucun camouflage.

La marque premium DS, lancera plusieurs nouveautés notamment des restylages cette année dont notamment la version « phase 2 » du DS 3 Crossback, commercialisé depuis 2018 et qui sera dévoilé au mondial de l’automobile de Paris du 17 au 23 octobre prochain.

Justement ce nouveau DS 3 vient d’être immortalisé sans camouflage via cette photo qu’on retrouve sur le site Worldscoop. L’occasion pour découvrir le style qu’adoptera ce nouveau SUV. On y découvre les différences sur la partie avant, qui semblent très discrètes : les optiques n’évoluent que très peu et on note des bandeaux de LED différents sous celles-ci.