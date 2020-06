Opel dévoile l’intérieur du futur SUV Mokka

La marque au blitz lancera dans les prochains mois, la nouvelle génération de son SUV urbain Opel Mokka. En attendant, le constructeur nous dévoile l’intérieur de ce modèle qui sera le premier à adopter le nouveau cockpit « Pure Panel » du groupe PSA.

Opel continue sa campagne de teasing et marketing autour de l’arrivée prochaine de son SUV urbain Opel Mokka. Ainsi, après plusieurs teasers le montrant entièrement camouflé, le constructeur allemand dévoile un inédit croquis représentant l’intérieur de ce nouveau Mokka.

On découvre donc comment sera l’habitacle de ce futur Opel Mokka. Le SUV adopte l’inédit cockpit du groupe PSA baptisé « Pure Panel ». Ce dernier adopte un look épuré et plusieurs écrans tactiles pour remplacer les boutons physiques de l’actuelle génération.

La marque à l’éclair annonce un « cockpit de haute technologie qui est à la fois entièrement numérique et intuitif ». Seules les informations utiles apparaitront pour le conducteur. « Avec le nouveau Mokka, nous proposons pour la première fois l’Opel Pure Panel à nos clients. », a pour sa part déclaré Mark Adams, Vice-président d’Opel Design. Enfin, le nouveau Opel Mokka devrait être commercialisé dès le début de l’année prochaine.