Peugeot dévoile la version de série de la 508 PSE

La marque au lion dévoile la version sportive de série de la Peugeot 508. Hybride rechargeable, cette 508 PSE développera 360 chevaux.

Peugeot nous dévoile la très attendue version de série de la 508 PSE (Peugeot Sport Engineered). Cette version est donc la variante sportive de la berline française qui sera également proposée en version break SW.

Esthétiquement, la Peugeot 508 PSE se veut discrète et se reconnaitra par des détails verts « Kryptonite » comme les prises d’air, le bouclier avant redessiné, les étriers de freins et le logo à trois griffes apposé sur les portes arrière. L’habitacle reçoit quant à lui une sellerie cuir/alcantara noire et quelques détails du même vert. Elle reçoit également un tableau de bord numérique, régulateur de vitesse adaptatif ou encore la vision de nuit.

Le plus intéressant sur cette 508 PSE se trouve évidemment sous le capot où on retrouve le bloc quatre cylindres essence 1.6 litre turbo de 200 chevaux associé à un bloc électrique de 110 ch et un autre moteur électrique de 113 ch est également logé à l’arrière. Toute cette configuration procure à la voiture une puissance de 360 ch et un couple de 520 Nm associé à une boite automatique à huit rapports. La berline sportive abat le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes pour une vitesse de pointe limitée à 250 km/h.

La 508 PSE dispose techniquement d’une suspension retravaillée proposée en trois modes (Confort, Hybrid et Sport), d’une garde au sol réduite, de freins redimensionnés et des jantes de 20 pouces de type Michelin Pilot Sport 4S. Le conducteur peut choisir entre cinq modes de conduites à savoir : Hybrid, Confort, Sport, 4WD et Electric.