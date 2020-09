Peugeot dévoile le 3008 restylé

Le constructeur français nous dévoile le restylage de mi-carrière de son SUV best-seller Peugeot 3008. Ce dernier adopte un nouveau visage et fait le plein de nouveaux équipements.

Lancé en 2016, la nouvelle et deuxième génération du Peugeot 3008 s’est rapidement distingué comme la meilleure vente de SUV en France et connait un succès considérable un peu partout sur les marchés ou il est commercialisé. Toutefois, le SUV connait une baisse de ses ventes en 2019 l’occasion pour le lion de lancer cette année son restylage pour le rebooster.

Malgré le succès rencontré, le Peugeot 3008 dans sa version restylée adopte une face avant profondément revue avec au menu les dernières évolutions esthétiques du Lion vu notamment sur le nouveau 2008 comme l’arrivée des barres de LED dans le bouclier. La calandre est inédite également puisqu’elle se débarrasse du cadre chromé et devient liée aux optiques. A noter aussi la présence d’un insert chromé sous la prise d’air centrale.

Les évolutions esthétiques ne sont pas aussi flagrantes à l’arrière mais notera tout de même un intérieur des feux revus. Ils sont en effet désormais en Full LED et adopte une signature lumineuse en griffes inspirée du concept e-Legend. De nouvelles jantes de 19 pouces ( en option ) et deux teintes de carrosseries inédites (Bleu Célèbes et Bleu Vertigo) sont également de la partie.

L’habitacle du Peugeot 3008 restylé est également revu avec une modernisation du i-Cockpit avec l’instrumentation numérique et les touches de raccourci façon piano. La planche de bord reste pratiquement inchangée, on notera toutefois l’arrivée d’un nouvel écran d’instrumentation. L’écran tactile central quant à lui passe de 8 à 10 pouces.

Le 3008 restylé fait également la mise à jour des nouvelles technologies en proposant désormais le système de vision nocturne, le régulateur de vitesse adaptatif qui gagne le redémarrage automatique et l’amélioration du freinage d’urgence automatique. La vision 360°, les feux de route automatiques et l’aide aux créneaux sont également de la partie.

Sous le capot, le 3008 garde les motorisations qu’il reçoit régulièrement. Le seul changement pour ce restylage est l’abandon du bloc diesel BlueHDI de 180 ch.