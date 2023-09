Peugeot dévoile le nouveau 3008

La marque au lion lève le voile sur le nouveau Peugeot 3008, avec d’abord la présentation de la version 100 % électrique dotée d’une grosse batterie et adoptant une silhouette « fastback ».

Peugeot dévoile officiellement la nouvelle génération de SUV 3008 sept ans après le lancement de l’actuelle génération. Le nouveau SUV français se distingue par un étonnant look de coupé, généralement appelé design « fastback ». Ce nouveau 3008 mesure 4,54 m de long, soit 9 cm de plus que l’ancienne génération.

On retrouve évidemment sur ce nouveau SUV, le style de la maison, avec une calandre sculptée, le nouveau logo en blason et les trois griffes des feux diurnes. On notera également la couleur différente sur le montant A, aidant à offrir un effet de toit flottant.

Coté habitacle, le design du « i-Cockpit » est revu et corrigé, s’inspirant cette fois du Curved Display de BMW en combinant l’instrumentation et l’infodivertissement derrière un seul et même écran incurvé de 21 pouces. Enfin le volume de coffre est identique que sur les prochaines versions hybrides soit 50 litres.

Lancé qu’en version électrique dans un premier, on retrouve sous le capot du nouveau 3008 trois versions zéro émissions : un moteur de 210 ch et une batterie de 73 kWh, pour une autonomie de 525 km, une version Dual Motor, avec deux moteurs produisant 320 ch de puissance, avec une batterie et autonomie identiques, et enfin la version Long Range, optant pour un moteur de 230 ch, et une batterie de 98 kWh, offrant une autonomie de 700 km.