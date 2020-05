Plan d’économie : Renault va vendre un de ses bâtiments historiques

Dans son plan d’économie et de réduction coûts et face à la crise qui impacte ses ventes ces derniers mois, Renault met en ventes certains de ses bâtiments dans son QG historique à Boulogne-Billancourt dans la banlieue parisienne.

Alors que l’année 2019 n’était pas au vert pour le losange en termes de ventes de voitures, l’année 2020 risque d’être pire face à la pandémie mondiale de coronavirus qui a impacté le monde de l’automobile. Renault a donc décidé de miser sur un plan d’économie dont on ignore encore les détails mais dont on sait que le plan inclut la vente d’un certain nombre de bâtiments historiques de la marque à Boulogne-Billancourt en France.

Le QG en question de Boulogne-Billancourt est un immeuble de cinq étages, abritant des archives, et des salles de sport sera mis en vente. Selon le site Automotive News, les occupants de cet immeuble pourront rester. Renault compte également réduire des contrats avec ses sous-traitants toujours dans son plan de faire des économies.