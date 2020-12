Porsche 911 GT3 Cup : la sportive peut rouler avec du carburant synthétique

La nouvelle génération de la Porsche 911 GT3 Cup revendique 510 chevaux sous le capot et peut rouler avec un carburant de synthèse dit « magique » permettant de réduire considérablement les émissions de CO2.

La Porsche 911 GT3 Cup est sans contestation la voiture la plus répandue dans le monde, et sert généralement de base à la compétition pour le luxueux constructeur allemand notamment avec la Porche Carrera Cup. Le principe de sportive est toujours aussi simple : retirer les équipements de confort de la 911 et les remplacer par un flat-six atmosphérique qui revendique pour cette fois 510 ch.

La nouvelle Porsche 911 GT3 Cup pourra également de manière inédite rouler avec du carburant de synthèse ce qui lui permet la réduction considérable des émissions de CO2. Elle sera commercialisée au prix de 225 000 euros.