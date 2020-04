Porsche annonce une prime de 9700 euros pour ses employés

Après Volkswagen, Seat et PSA c’est autour du constructeur allemand Porsche d’annoncer une prime exceptionnelle de 9700 euros pour ses employés allemands pour les récompenser d’une année 2019 record.

L’exercice 2019 restera dans les annales pour certains constructeurs automobiles qui enregistrés des progressions records. Il est donc logique que ces constructeurs annoncent une prime annuelle conséquente pour leurs employés.

En effet, après Volkswagen et PSA c’est autour de Porsche de féliciter ses employés allemands après avoir clôturé l’année 2019 avec 280 000 véhicules vendus représentant une progression de 10%. Le bonus des employés allemands de Porche est de 9000 euros plus 700 euros qui est une prime pour l’épargne salariale des employés.



Cependant le constructeur allemand encourage ses employés à faire des donations pour les plus démunis en ces temps de crise liés à la pandémie mondiale de coronavirus.