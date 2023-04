Porsche dévoile la planche de bord du nouveau Cayenne

En attendant la levée de voile le 18 avril prochain au salon de Shanghai, le constructeur allemand dévoile la planche de bord du nouveau Porsche Cayenne, avec pas moins de quatre écrans intégrés.

Porsche prépare le lancement de la nouvelle et quatrième génération de son Porsche Cayenne qui se fera le 18 avril prochain au salon de Shanghai. En attendant, le constructeur allemand dévoile sa planche de bord avec le numérique qui prime en haut lieu.

En effet, sur cette planche de bord, on découvre un premier écran de 12,6 pouces , qui est à l’instar de la Taycan, incurvé se passant de casquette ce qui donne un air de modernité en plus. A noter aussi que l’aiguille du compte-tours abandonnée, mais les nostalgiques pourront opter parmi les sept modes d’affichage celui avec les cinq cadrans.

Les commandes physiques ont été regroupées autour du volant, qui s’occuper des commandes d’aides à la conduite et des différents modes qui sont en nombre de quatre (Normal, Offroad, Sport et Sport Plus). Le bouton de démarrage demeure toujours sur la gauche du volant.

Au centre de la planche de bord, on retrouve un écran de taille identique soit 12,3 pouces, avec le système d’infodivertissement qui reçoit désormais l’assistant vocal Siri. Porsche indique également un espace, dédiée à la recharge par induction du smartphone.

En dernier lieu, on retrouve également un écran disposé face au passagé. Ce dernier est de taille de 10,9 pouces et qui permet de suivre la navigation, utiliser différents services multimédias ou encore regarder un film en streaming.