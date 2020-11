Porsche et Embraer dévoilent une édition spéciale de la 911 Turbo S

Le luxueux constructeur allemand présente une série spéciale de sa Porsche 911 Turbo S en collaboration avec le constructeur d’avions Embraer. La voiture adoptera des éléments spécifiques comme la peinture ou les logos.

Embraer, troisième constructeur mondiale d’avions civils derrière Boeing et Airbus, s’est associé à Porsche pour une édition spéciale de la 911 Turbo S. Cette dernière sera offerte gratuitement pour chaque client qui achètera un des dix jets d’affaires Phenom 300E de la marque.

Le jet Phenom et la Porsche 911 Turbo S sont tous les deux en éditions spéciales et se distinguent par un look pratiquement similaire avec les mêmes couleurs à savoir « Platinum Silver Metallic » et quelques touches de « Jet Grey Metallic satiné » pour la partie inférieure. Un bandeau chromé et un liseré « Speed Blue » sépare les deux couleurs. On retrouve également un logo spécifique en forme d’aile d’avion à l’intérieur et l’extérieur de la Porsche 911 Turbo S.

Un monogramme « No step » illuminé sur les seuils de portes et le projecteur LED monté sous la porte affichera le logo développé par les deux marques sont également de la partie. On retrouve également à l’intérieur quelques éléments en « Speed Blue », avec des surfaces en cuir noir et un peu de fibres de carbone. Pour la rendre encore pus spécifique la Porsche Turbo S adopte une plaque « one of 10 » sur le tableau de bord coté passager.

Les deux constructeurs offrent également quelques goodies comme une housse, un ensemble de bagages assortis et une montre Globetimer UTC de 1919.