Mercedes lance son moteur diesel pour les petits modèles

Après avoir annoncé qu’il n’utiliserait plus le bloc 1,5l diesel de Renault, le constructeur à l’étoile lance le bloc 2,0l pour les petites voitures badgées Mercedes. Une nouvelle couleur de carrosserie fait également son apparition.

Comme on le sait, pour des raisons économiques Mercedes a décidé de ne plus utiliser pour ses petits véhicules le bloc diesel 1,5 litre de Renault. Pour remplacer ce bloc du losange, les modèles Classe A, B, CLA et GLB 180 d vont recevoir le bloc 2.0 litres diesel déjà utilisé sur les gammes 200 d et 220 d.

Ce nouveau moteur disponible sur les versions 180 d développera dans sa version d’entrée de gamme 116 ch et 300 Nm de couple soit 20 Nm de plus que le bloc du losange. Pour les compactes, Mercedes annonce également l’arrivée d’une nouvelle teinte de carrosserie à savoir l’or rose (817U).