Porsche redémarre la production dans deux usines allemandes

Porsche annonce la reprise de sa production dès ce lundi 4 mai en fonction du site et des tâches. Le redémarrage se fera progressivement avec l’instauration à l’avance de toutes les mesures nécessaires pour garantir aux employés une sécurité maximale face à la pandémie de coronavirus.

La marque du groupe Volkswagen annonce que son usine principale de Zuffenhaussen et son site de Leipzig sis en Allemagne vont reprendre les activités à partir de ce lundi 04 mai. Cette décision a été prise après que les processus de production, de logistique et d’approvisionnement ont été convenus avec le comité d’entreprise et le service de gestion de la santé.

« Le redémarrage est un signal important – aussi bien pour nos employés que pour nos clients. Nous avons suivi et analysé la situation très attentivement dès le départ et adapté les processus de manière flexible. Le moment est venu de regarder vers l’avenir avec optimisme et de reprendre le travail – sous réserve de précautions particulières » a ainsi expliqué un membre de la Direction Chez Porsche.

Porsche a également instauré dans ces deux sites un catalogue complet de mesures à suivre ce qui est important pour la protection des employés et permettrait une reprise de la production de façon ordonnée et efficace. Ainsi le port d’un masque de protection dans des zones définies et une distance minimale de 1,5 mètre sont obligatoires pour les salariés.

Pour rappel, Porsche a arrêté la production de ces deux usines le 21 mars dernier pour une période de 15 jours mais avec une réévaluation permanente selon l’évolution de la situation de la crise sanitaire.