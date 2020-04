Volvo : 1300 cadres licenciés en Suède

Surprise générale chez Volvo. La direction vient d’annoncer le licenciement de 1300 cadres de l’entreprise en Suéde suite aux complications liées à la pandémie Covid-19 et qui le pousse à entamer une restructuration de ses effectifs.

Pourtant, Volvo est l’un des constructeurs les plus en forme financièrement grâce à une croissance continue lors des derniers mois avant 2020. Le contexte économique difficile pousse donc Volvo à tailler dans ses effectifs »cadres » pour mettre en place »une nouvelle réorganisation en cours des activités de l’entreprise, conformément à ses ambitions à long terme et la nécessité de réduire les coûts ».

Dans son communiqué, Volvo indique que 5% de ses effectifs au niveau mondial vont être supprimés au moment où ce constructeur se focalise de plus en plus sur les technologies d’avenir comme l’électrification, la mobilité, la conduite autonome, et la vente en ligne.



Notant que Volvo a décidé de produire exclusivement des moteurs hybrides ou électriques ceci en créant une co-entreprise avec la maison mère Geely. Le but final étant que Volvo se concentre à 100% sur les véhicules électriques.