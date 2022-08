Hyundai et Kia se lance dans la conception d’un robot pour explorer la lune

Le géant groupe automobile coréen Hyundai-Kia s’est réuni avec l’agence spatiale sud-coréenne au sein d’un consortium pour le développement d’un robot d’exploration lunaire.

Après le lancement réussi en juin dernier d’une fusée « 100 % made in South Korea », Hyundai et Kia ont manifesté leur intention d’aider la Corée du Sud à développer des solutions de mobilité destinées à explorer la surface de la lune.

Pour le faire, les deux constructeurs vont collaborer avec six institutions sud-coréenne. Le but du groupe Hyundai est de jouer un rôle plus important dans l’exploration et ne pas laisser le champ libre à SpaceX ou Blue Origin.

“Nous avons fait le premier pas vers la transformation de notre vision de la robotique et du concept de métamobilité en réalité. Nous élargirons la portée de l’expérience du mouvement humain au-delà des moyens de transport traditionnels et au-delà des limites de la Terre pour contribuer davantage au progrès de l’humanité et aider à créer un avenir meilleur.” a déclaré Yong Wha Kim, vice-président exécutif et responsable du centre de planification et de coordination R&D de Hyundai Motor et Kia.

Hyundai et Kia prévoient ainsi de commencer la collaboration avec ses six partenaires sur le développement du robot dés le mois d’aout, avec dans un premier temps un organe consultatif qui va définir le concept et établir les technologies de base qui devront être développées pour ce projet.