Premier Semestre 2023 : Fiat en tête des ventes au sein du groupe Stellantis

La marque Fiat affiche ses résultats de vente sur le premier semestre de l’année 2023. Le constructeur italien garde sa place de première marque du groupe Stellantis et est leader en Italie, Turquie et Brésil.

A l’instar d’autres constructeurs automobiles, Fiat dévoile ses résultats sur les six premiers mois de l’année. La marque italienne a vendu 645 000 véhicules sur les six premiers mois de l’année, plus que toute autre marque du groupe Stellantis. Il s’agit d’une hausse de 10 % par rapport à la même période 2022.

Fiat a pu réaliser ce chiffre, grâce à ses petits modèles, ainsi qu’a sa division sportive Abarth, et la division utilitaires Fiat Professionnal. Le succès de Fiat, est également poussé par le marché de l’Amérique latine notamment au Brésil ou la marque est leader du marché avec 22 % de parts de marché.

« Au cours des deux dernières années, nous avons connu le succès au sein de Stellantis, rendant la marque FIAT plus rentable et plus globale que jamais. Cette année, FIAT a une nouvelle fois confirmé son succès mondial, contribuant de manière substantielle aux excellents résultats du groupe. FIAT a prouvé qu’elle était la première marque Stellantis en volume au premier semestre 2023 », a fièrement déclaré le patron de la marque, le Français Olivier François.