PSA/FCA : l’alliance Stellantis est désormais officielle

Après plusieurs mois de négociations, l’alliance Stellantis créée entre les groupes PSA et FCA devient officielle ce lundi 04 janvier 2021. Le nouveau groupe devient la quatrième entité automobile mondiale.

C’est ce lundi 04 janvier 2021 que les actionnaires du groupe français Peugeot-Citroën (PSA) et ceux du groupe italien Fiat-Chrysler Automobiles ( FCA) ont approuvé la nouvelle fusion entre les deux constructeurs dans une nouvelle entité qui porte le nom de Stellantis. C’est Carlos Tavares actuel PDG du groupe PSA qui prendra les commandes de cette alliance.

Avec cette fusion, le groupe Stellantis se hisse à la quatrième place mondiale des constructeurs automobiles et se compose d’au moins 14 marques automobiles de différentes philosophies et parfois en concurrence directe entre elles. On devrait assister en toute logique à une réorganisation de Stellantis dans les prochains mois, voir à un repositionnement.

L’un des grands projets de Stellantis sera évidemment de rattraper le retard déjà flagrant sur le segment de l’électrification. Affaire à suivre.